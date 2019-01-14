الأبيض يعزز صدارته للمجموعة بنقطة التعادل مع تايلاند

المصدر: د ب ا

اكتفى منتخبنا الوطني لكرة القدم بالتعادل 1 / 1 مع نظيره التايلاندي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

ورغم التعادل، حافظ الابيض الإماراتي على موقعه في صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى خمس نقاط مقابل أربع نقاط للمنتخب التايلاندي الذي أنهى مباريات الدور الأول في المركز الثالث عن المنتخب البحريني الذي حل ثانياً بعد الفوز الثمين 1 / صفر على نظيره الهندي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر المنتخب الأبيض بهز الشباك عن طريق علي مبخوت في الدقيقة السابعة وتعادل ثايتبان بوانجشان لتايلاند في الدقيقة 41 .