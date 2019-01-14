زيادة الفرق في 1996

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وقد شهدت بطولة آسيا 1996 التي أقيمت في الإمارات زيادة عدد فرق البطولة إلى 12 منتخباً لأول مرة حينذاك، ونجح العرب من الفوز باللقب عن طريق الأخضر السعودي، حيث استهل البطولة بالفوز على تايلاند 6-0 ثم العراق بهدف نظيف، وخسر بشكل مفاجئ من إيران بثلاثية نظيفة، بعدها فاز على الصين في ربع النهائي 4-2، قبل أن يرد الأخضر اعتباره أمام إيران ويفوز عليه في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، وفي النهائي التقى شقيقه الإماراتي وفاز بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل سلبي في المباراة.

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