«تم نحضر بعلم» يدعم الأبيض أمام تايلاند

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أطلقت جماهير إماراتية وسم «تم نحضر بعلم» لدعم منتخبنا في مواجهة تايلاند«، وقال مغرد:»حرصًا على إظهار مدرجنا بشكل جميل نتمنى من الجميع إحضار علم الدولة عند حضوره للمباراة القادمة في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، شكل المدرج والتفاعل فيه وتشجيع المنتخب مسؤولية الجميع وليس مقتصرًا على أفراد معينين، الاثنين في استاد هزاع، لا تحضر بدون علم الإمارات، علمٌ استحق أن تتساقط الأرواح دونه، وتفديه دماؤنا، ليبقى شامخاً مرفرفاً في استاد هزاع بن زايد«.

فرحة

وسادت أجواء فرحة وسعادة على شبكة التواصل الاجتماعي» تويتر«بعد الإعلان عن تأهل منتخبي الإمارات والسعودية لدور الـ16 لكأس أمم آسيا 2019، حيث حرص جمهور البلدين على التغريد تفاعلاً بهذه المناسبة، في حين طالبت جماهير إماراتية منتخبها بتحقيق الفوز على تايلاند في اللقاء الذي يجمع المنتخبين الليلة في ختام مشوار» الأبيض«بدور المجموعات، مؤكدين أن منتخب الإمارات لن يرضى بغير القمة.

وغرد الإعلامي عامر عبد الله:» بعد فوز إيران والعراق ضمنا التأهل معاً وكذلك تأهل منتخب الإمارات رسمياً وتكون المجموعة الأولى أول مجموعة يكون منها 3 منتخبات لدور الـ16«.

وأضاف:» آخر مرة انتصر المنتخب السعودي في أول مباراتين في كأس آسيا كانت هنا في الإمارات وتحديدا في دبي حينما انتصر على تايلاند بالـ 6 ثم العراق بهدف المهلل، واليوم يتكرر المشهد«.

وغرد الإعلامي الإماراتي علي الهاجري قائلاً:» إننا لا نرتضي بغير القمة سنكتب النصر بقوة الرجال، بدعم كل عشاق الأبيض، بحبنا لوطننا، بعزمنا الذي لا يلين«.

ألف مبروك

وغرد اللاعب السعودي السابق ياسر القحطاني قائلاً:»ألف مبروك لصقورنا الخضر الفوز المستحق والتأهل لدور الـ 16، فالكم البطولة يا رب«.

وغرد المدرب والدولي السابق سامي الجابر قائلاً:» مستوى ونتيجة مميزة للأخضر ألف مبروك ومزيد من النتائج الإيجابية إن شاء الله«.

وغرد حارس مرمى منتخب السعودية السابق محمد الدعيع، قائلاً:» ألف ألف مبروك الفوز والقادم أفضل بإذن الله«.

فوز مريح

وغرد الإعلامي بتال القوس:» فوز مريح، بمستوى جيد، عندنا وسط نار ما تنقطع الكورة، وحافظين بعض، بس كيف تحول سيطرة الوسط الكاملة لخطورة، هذا هو التحدي أمام بيتزي في مبارياتنا المقبلة، مبروك للأخضر التأهل للدور الثاني، خطوة.. خطوة للكأس إن شاء الله".