فنانة تشكيلية ترعى الإعلاميين

المصدر: دبي - العوضي النمر

رندا محمود وردة فنانة تشكيلية سورية موهوبة رغم عمرها الصغير، والذي لا يتجاوز 15 عاماً، والطالبة بالصف الثالث الثانوي، والتي تعتبر من أصغر المتطوعين في مجموعة دبي، وتم تكليفها بالعمل في المركز الإعلامي الخاص بإستاد راشد في نادي شباب الأهلي، وعن تلك المهمة تقول رندا إنها سعيدة بالتواجد في تلك الأجواء المتميزة، والتي منحتني فرصة بالالتقاء مع الإعلاميين من مختلف دول آسيا، من الذين يقومون بتغطية منافسات كأس آسيا، وعلى الرغم من فترات العمل التي تتراوح ما بين 5 إلى 7 ساعات يوميا إلا أنني سعيدة بتواجدي مع الإعلاميين.