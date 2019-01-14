%56.33 حراس مرمى آسيا أقوياء

المصدر: دبي - علي شدهان

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يرى 56.33% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن حراس مرمى المنتخبات المشاركة في كأس آسيا بنسختها الـ 17 في الإمارات أقوياء، فيما يرى 43.66 % عكس ذلك.

وطرحت البيان على متابعيها ، سؤالاً محدداً، مفاده «كيف ترى مستوى حراس المرمى في كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 71% أجمعوا على أن مستوى حراس المرمى قوي، فيما يرى 29% خلاف ذلك، بينما يرى 66% عبر «تويتر» أن المستوى قوي، في مقابل 34% العكس، فيما ذهب 32% من المستطلعين عبر «فيسبوك» باتجاه أن المستوى قوي، في مقابل 68% أجمعوا على أن مستوى الحراس المرمى في البطولة ضعيف.