الجابري: بطولات الشتاء أقوى

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ذكر أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن التوقيت الشتوي أفضل للبطولة القارية، لأن اللاعب يكون أكثر جاهزية للمشاركة ما يساهم في رفع المستوى العام، مبيناً أن استمرار الدوريات المحلية في الدول الآسيوية خلال فترة الصيف يقدم لاعباً جاهزاً من الناحية البدنية للمنتخبات ويكون دور الأجهزة الفنية التكتيك وطريقة اللعب وبالتالي يدخل اللاعب أجواء المنافسات سريعاً ويقدم كل ما عنده، وأشار الجابري إلى منتخب الإمارات، موضحاً أن الجهاز الفني وجد عناصر جاهزة بعد أن شاركت مع أنديتها في النصف الأول من الموسم وكذلك بقية المنتخبات، وأضاف: أما في الصيف فإن اللاعب يحتاج لفترة إعداد طويلة لأنه يكون متوقفاً عن النشاط مع ناديه وهذا ينعكس سلباً على مستوى البطولة ويضعفها من ناحية فنية.

وذكر أحمد الجابري أن الجماهير أيضاً تحضر مباريات الصيف بأعداد كبيرة لأن الأجواء تكون جيدة ومشجعة على التواجد في المدرجات، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يمثل نسبة كبيرة من نجاح كافة البطولات سواء كانت محلية أو قارية أو دولية، مؤكداً أنه يدعم استمرار بطولة كأس آسيا في الشتاء دائماً لتكون الأفضل.