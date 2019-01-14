سعيد عبد الله: المناخ يحكم

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد اللواء متقاعد سعيد عبد الله لاعب الوصل والمنتخب الوطني السابق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن دولة الإمارات تتميز بحرارة المناخ في أشهر الصيف، لذا نحن محكومون بطبيعة مناخ الدولة، وكذلك دول شرق آسيا، أما بالنسبة لليابان والصين، فيختلفان نوعاً ما في المناخ في الإمارات، وكذلك بعض الدول العربية في منطقة الشام، التي من الممكن أن تقام فيها بطولات كأس آسيا في فترة الصيف، لأن طبيعة الجو تختلف عن الإمارات، التي تحتاج إلى توفير بيئة جيدة للاعبين وجماهير البطولة، وحتى المونديال، لو فكرنا عمله في أي دولة خليجية، من الصعب أن يقام في أشهر الصيف، لأن درجة الحرارة تكون عالية للغاية. وأضاف: "بالنسبة لاستضافة الإمارات لكأس أمم آسيا في هذه الفترة من السنة، فهو توقيت مميز للغاية، لأن الجو معتدل بالنسبة لكل دول العالم، التي تشهد شتاء قارساً، ومن الصواب إقامة البطولة في هذا التوقيت، لذا، الوقت مناسب جداً لإقامة كـأس أمم آسيا في هذا الوقت من العام في الإمارات".