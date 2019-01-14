سردار: الشتاء أفضل

المصدر: دبي- علي شدهان

يرى سردار محمد المدرب الوطني المساعد في الجهاز الفني لمنتخب العراق الأول لكرة القدم، أن إقامة بطولة أمم آسيا في الشتاء هي التوقيت الأفضل، معللاً ذلك بجاهزية اللاعبين نظراً لاستمرار الدوريات المحلية في معظم دول القارة الصفراء، مشدداً أن كل الدوريات الآسيوية تتوقف قبل أسبوع أو أسبوعين من موعد انطلاق البطولة الآسيوية في فصل الشتاء، ما يعني جاهزية اللاعبين، وبالتالي عدم حاجتهم إلى وقت أطول ومباريات ودية أكثر.

ولفت سردار إلى أن إقامة البطولة الآسيوية في فصل الصيف، تعد توقيتاً غير مناسب نظراً لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية في غالبية دول القارة الصفراء، إضافة إلى أن معظم الدوريات المحلية تنتهي قبل موعد انطلاق البطولة بأيام قليلة، ما يعني أن اللاعب يدخل البطولة القارية وهو في حالة إجهاد وتعب، ما ينعكس سلباً على حظوظ منتخب بلاده، مشدداً أن تلك الحظوظ تتأثر سلباً بصعوبة استكمال استشفاء اللاعبين المصابين، إلى جانب الإرهاق الذي من المؤكد أن كل اللاعبين سوف يتعرضون له نتيجة الصيف الحار الرطب.