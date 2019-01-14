الجرمن: الشتاء موعد مناسب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

استبعد خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، فكرة تغيير موعد نهائيات بطولة آسيا، وتحريكها لتقام في الصيف، على نسق البطولات المجمعة الكبيرة الأخرى، مثل كأس العالم أو بطولة أوروبا، كما فعل الاتحاد الأفريقي مؤخراً، بالنسبة لبطولة القارية، وقال الجرمن إن هناك أسباباً موضوعية تحول دون تنفيذ هذه الفكرة، من أهمها، الظروف المناخية والطقس في قارة آسيا، ففصل الصيف معروف في معظم دول القارة الصفراء، وتنظيم البطولة فيه يكتب لها الفشل، بلا جدال، من الناحيتين الفنية والجماهيرية. وأوضح الجرمن أن فصل الصيف، ربما يكون مناسباً لبعض القارات، أو حتى بالنسبة لكأس العالم، من ناحية تفرغ اللاعبين بشكل جيد، وانتهاء معظم مواسم كرة القدم في العالم، ولكن لا يمكن النظر فقط لهذا العنصر، عندما يتعلق الأمر ببطولة آسيا، فالطقس لا يساعد إطلاقاً على بطولة بهذا الحجم. وأوضح الجرمن أن النجاح الجماهيري الموجود حالياً في النسخة 17 بالإمارات، لا يمكن تحققه في حال إقامة البطولة في الصيف.