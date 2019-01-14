بن عباد: اللعب في الـ 50

المصدر: كلباء - محمد فضل

قال علي بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة،إن أي اتجاه لإقامة مسابقة كاس آسيا خلال أشهر الصيف أسوة بالمونديال، يجب أن يدرس من كافة النواحي التنظيمية قبل الإقدام عليه مع مراعاة وجود عدد من الدول الخليجية التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير والتي ربما تتعدى 50 درجة مئوية، وهو ما يعني انتهاء البطولة قبل أن تبدأ، وتابع: ربما تحول مثل هذه الأجواء الحارة دون إقامة بطولة كأس آسيا في هذا التوقيت بالذات، وإذا أقدم الاتحاد الآسيوي على خطوة تحويل البطولة في الصيف فعليه مراعاة تواجد الملاعب التي تتمتع بدرجة تبريد وتكييف عالية، منوهاً إلى أن الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة جديرة بتنظيم البطولة في أي توقيت مع العلم بأن هناك دولاً بشرقي آسيا تتمتع بأجواء باردة طوال العام ولن يضيرها شيء إذا تم تحويل العرس الآسيوي إلى أشهر الصيف، على سبيل المثال الإمكانات الهائلة من الملاعب والبنية التحتية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وغيرها من الدول المتقدمة. ونوه علي بن عباد بأن إقامة مونديال كأس العالم خلال أشهر الصيف تعد نهجاً درج عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).