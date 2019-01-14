أحمد العوضي: لا للصيف

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الدكتور أحمد العوضي المحلل الرياضي، إن توقيت البطولة الحالية لأمم آسيا مناسب تماماً، نظراً إلى أن أجواء وسط وغرب آسيا الحارة ويصعب اللعب تماماً في توقيت الصيف.

وأوضح أن إقامة كأس الأمم الأفريقية في مصر يونيو المقبل مناسب، لا سيما وأن أجواء شمال أفريقيا معتدلة نسبياً في الصيف، ويمكن التكيف معه. وأضاف: تخيلوا معنا لو أن كأس آسيا للنسخة الحالية جرت في فصل الصيف بالإمارات، أو احد البلدان الخليجية، فحتماً ستعتذر الكثير من منتخبات آسيا، لأن الجميع يعرف استحالة إقامة بطولة بهذا العدد الكبير تحت الشمس الحارقة.

وارتفاع الرطوبة. وأوضح العوضي أن اعتدال المناخ يحمي اللاعبين من الإصابات، ويجنبهم الإرهاق، وهناك خط احمر فاصل كحد أقصى لقوة تحمل اللاعبين، كما أن الجميع سواء الجماهير أو المنتخبات والبعثات المشاركة تستمتع باعتدال الجو في فصل الشتاء خصوصا الإمارات، والذي يتسم طقسها بالاعتدال، مما يعتبر أبرز عوامل نجاح البطولة فنياً وجماهيرياً وسياحياً.