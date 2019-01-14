ميروسلاوف سكوب: لا نملك خياراً غير الفوز

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قال اليوغسلافي ميروسلاوف سكوب مدرب البحرين إن الظروف التي يمر بها المنتخب وموقعه في الترتيب العام في المجموعة يحتم عليه الفوز فقط في مواجهة اليوم أمام الهند، وهو أمر يجعل الجميع يضاعف الجهود لأجل تحقيق هذا الهدف، وهو سيكون سعيدا إذا نجح في تحقيق هذا الهدف.وأكد انه عمل على معالجة أخطاء المواجهات السابقة خاصة فيما يتعلق باللمسة الأخيرة لأجل القضاء على مشكلة عدم التسجيل وهي مشكلة أخرى بجانب سوء الطالع والقرارات التحكيمية التي لم تحسب لنا العديد من الحالات التي كانت ستقودنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع « لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي لأجل الظهور المشرف، لأننا إن أردنا الفوز لا بد أن نكون أفضل من الطرف الآخر في مواجهة اليوم وهو المنتخب الهندي، ولدي معلومات كافية عنه لأنني شاهدت مبارياتهم وأنا اعلم جميع نقاط الضعف والقوة وسنستفيد منها ولن نذكرها لأنني سأكون قد كشفت أوراقي.

من ناحيته قال الإنجليزي ستيفن كوسنانتين مدرب المنتخب الهندي، إنه يتوقع أن تكون مباراة اليوم صعبة جدا، خاصة وأن منتخب البحرين يلعب لأجل التأهل لكنهم تأهبوا جيدا لمواجهة اليوم وجاهزون لتقديم افضل ما عندهم لأجل الترقي للدور الثاني.

واكد أن فريقه منظم وجاهز لتقديم الأفضل ويتوقع أن يلعب البحرين بقوة هجومية عالية، لافتا إلى أن دخولهم مباراة اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل لا تعني لنا شيئا ونعمل على تحقيق الفوز.

وحول المقارنة بين شيتري وميسي يقول إنه يسميه ميسي الهند فهو موهبة مميزة ويتمنى له مستقبلا رائعا ولسنوات طويلة سواء مع المنتخب أو ناديه، فهو لاعب يستحق الثناء ومتواضع وإن كان يعتد بقدراته وهذا أمر لا يعيب.