جوهر: شيتري مؤهل للعب في دورينا

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توقع قائد منتخبنا الأسبق سالم جوهر أن يكون للاعبين الهنود مكانهم قريباً في الدوريات المحترفة في منطقة الخليج، قياساً بالتطور السريع الذي تشهده كرة القدم بالهند بعد المستوى الذي ظهر به المنتخب الهندي في أول جولتين في نهائيات آسيا الحالية، واستبعد جوهر أن يكون مستوى المنتخب الهندي عبارة عن «فيلم خيالي» نتيجة ضربة حظ كما يظن البعض، وقال في حديث لـ«البيان الرياضي» إن المنتخب الهندي الحالي لديه 3 لاعبين على الأقل قادرون على الاحتراف في منطقة الخليج وضرب مثلاً بالمهاجم سونيل شيتري رقم 11 الذي سجل هدفين في مرمى تايلاند في أول مباراة ورشحه للاحتراف في دوري الخليج العربي وقال انه لا يقل عن بعض المحترفين الأجانب في الإمارات.

تجربة

وأوضح سالم جوهر أن التجربة الهندية في كرة القدم حالياً تستحق الوقوف عندها والتعرف إلى العمل والتخطيط الذي تسير فيه الهند، مشيراً إلى أن هذا العمل يذكره بما قامت به اليابان وكوريا الجنوبية من قبل، حيث كان منتخباهما يخسران بنتائج كبيرة من منتخبات الدول الخليجية ولكن بالعمل والتخطيط السليم والاحتراف الحقيقي نهضت اليابان وكوريا الجنوبية بشكل سريع حتى أصبحتا على قمة الكرة الآسيوية خلال فترة قصيرة.