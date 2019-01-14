المنهالي: لا مشكلة في تذاكر اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

وسط توقعات كبيرة بحضور جماهيري حاشد من أنصار الأبيض الإماراتي في مدرجات ملعب استاد هزاع بن زايد الليلة لمساندة منتخبنا الوطني ودفع الحوافز المعنوية للاعبيه أمام المنتخب التايلاندي، تطلعاً لتحقيق الفوز وتأكيد صدارة المجموعة، لن يكون الحصول على التذاكر مشكلة أو هاجساً للجمهور الذي استفاد من تجربتي مباراتي البحرين والهند بالجولتين الأولى والثانية، بعد أن عمدت الجماهير لشراء التذاكر الخاصة بمباراة الليلة إلكترونياً مباشرة عقب نهاية مباراة الهند الأخيرة، حسب ما أكده مشجع المنتخب الإماراتي الشهير حريز حمد المنهالي، الذي أوضح أن جميع التذاكر المخصصة لجماهير الإمارات تم بيعها، موضحاً أن عدداً من جماهير الكويت حرصت على شراء تذاكر لتشجيع منتخبنا.

وطالب المنهالي بضرورة أن تمر مبادرات دعم الجماهير الإماراتية بالتذاكر بروابط الأندية المختلفة لتوزيعها على الجماهير كل حسب منطقته، باعتبارها الأقرب لهذه الجماهير بما يجعلها قادرة على التعامل معها بصورة عملية.