إسماعيل راشد: نهائيات آسيا بلا مفاجآت

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشار إسماعيل راشد، لاعب منتخبنا الوطني والوصل السابق، إلى أن نهائيات كأس آسيا تخلو من المفاجآت، حتى الآن، حتى النتائج التي اعتبرها البعض مفاجأة جاءت نتيجة المستوى المتميز الذي قدمه الفريق الفائز خلال المباراة مثل لقاء الأردن مع أستراليا، وأضاف أن البطولة لم تشهد مولد منتخبات جديدة، لأن المنتخبات التي توقعنا مولدها خلال البطولة فاجأتنا بمستوى مغاير تماماً للتوقعات.

وأكد إسماعيل راشد أن البطولة مستواها الفني متوسط، إذ لم ترتقِ العديد من المنتخبات المشاركة بمستواها المعهود. وعن رأيه في أداء الأبيض، وتوقعه لنتيجة مباراته اليوم أمام تايلاند، يقول إسماعيل راشد: «الأبيض لم يقنعنا بأداء متميز حتى الآن، ولكنه حقق المطلوب، وتأهل إلى الدور الثاني، وأعتقد أنه بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الأبيض أمام الهند، أصبح عليه تأكيد الصدارة والتأهل بالمركز الأول خلال مباراة اليوم».