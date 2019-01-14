الرميثي يستقبل وزير الشباب والرياضة العراقي

استقبل اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، الدكتور أحمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة في جمهورية العراق الشقيقة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في الشأن الرياضي، كما شهد اللقاء مناقشة التطورات الرياضية واستضافة دولة الإمارات لمنافسات النسخة السابعة عشرة لكأس الأمم الآسيوية بمشاركة 24 منتخباً، إلى جانب استعراض دور الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية وانعكاسها الإيجابي في تعزيز تقارب شعوب العالم وإعلاء الرسالة السامية للرياضة.

وفي ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية مع وزير الشباب والرياضة العراقي.

حضر اللقاء الدكتور رعد الألوسي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي.