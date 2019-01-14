1175 متطوعاً من 15 إلى 55 عاماً

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشار علي عمر نائب مدير مجموعة دبي في نهائيات آسيا «الامارات 2019» إلى أن عدد المتطوعين العاملين في المجموعة وصل إلى 1175 متطوعاً من أبناء الدولة ومختلف الجنسيات المقيمة بها، وتتراوح أعمارهم من 15 عاماً إلى 55 عاماً منهم، يؤدون مهامهم على الوجه الأكمل، في مختلف الأنشطة الخاصة بعمل المجموعة.

وقال علي عمر: أقمنا تدريباً مبسطاً للمتطوعين عن المهام التي يقومون بها، ولكنهم أظهروا كفاءات عالية ومقدرة كبيرة على إنجاز العمل في أسرع وقت وبدقة عالية، على الرغم من تفاوت الأعمار واختلاف الثقافات، ولكنهم أجمعوا على حب الوطن والتفاني والإخلاص له من خلال إظهاره بصورة مشرفة خلال تلك البطولة القارية الكبرى.

وأضاف نائب مدير مجموعة دبي قائلاً إن اجتماعات تتم لمختلف فرق العمل مساء يوم من أجل تقييم العمل في اليوم نفسه سعياً لتعزيز الإيجابيات وتدارك السلبيات ووضع خطة العمل لليوم التالي.