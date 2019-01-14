زاكيروني: هدفنا واحد.. الصدارة

المصدر: العين - البيان الرياضي

شدد المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، على أهمية وضرورة الفوز في مباراة اليوم أمام المنتخب التايلاندي من أجل تأكيد الصدارة، وقال إن التركيز والعمل الجماعي والروح القتالية عوامل ينبغي الاستعانة بها للحصول على نقاط المباراة الثلاث، وأوضح أنهم يدركون أن المباراة لأن تكون سهلة لأن المنافس سيرمي بكل ثقله من أجل تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل ولكنهم يتحسبون لهذا الأمر بعد أن درسوا نقاط القوة والضعف لدى المنتخب التايلاندي، واستعدوا جيداً للمباراة، وقال: تحدث إلى اللاعبين قبل المباراة واتفقنا جميعاً على أهمية المباراة والعمل على الفوز بنتيجتها.

ونفى المدرب الإيطالي، أن يكون أسلوبه دفاعياً كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أنه يلعب بطريقة 4-3-3 وبتوازن والدليل على ذلك أن المنتخب سجل ثلاثة أهداف في المباراتين السابقتين أمام البحرين والهند، وقال إنه لا يرى غضاضة في أسلوبه الدفاعي إذا كان ذلك صحيحاً طالما أنه في النهاية يحقق الفوز .

وأضاف: نحن سعداء بالتأهل للدور التالي ونتطلع لتأكيد صدارتنا للمجموعة، كما نسعى لتطوير الأداء والظهور بصورة أفضل اليوم ، وسيكون أمامنا عمل كبير لأننا نعلم أن اللعب في الدور ثمن النهائي سيكون بنظام خروج المغلوب وسنواجه خلاله منتخبات قوية ولذلك لا بد من مضاعفة الجهود لنكون في كامل جاهزيتنا للاستحقاقات المقبلة، ولكن حالياً ينبغي أن نركز في مباراة اليوم.

من ناحيته عبر يوديار دتاي سيرساك، المدير الفني لمنتخب تايلاند، عن قلقه قبل مواجهة الأبيض الإماراتي اليوم ، مشيراً إلى أنهم عانوا كثيراً خلال الفترة السابقة من فرق الشرق الأوسط على مستوى الأندية والمنتخبات، قبل أن يحققوا نتيجة جيدة أمام المنتخب البحريني في المباراة السابقة، وقال إن المنتخب الإماراتي فريق قوي ويضم في صفوفه لاعبين يتمتعون بالقوة البدنية والعقلية الكروية العالية، ولكنهم يملكون الإرادة والتصميم لتحقيق نتيجة إيجابية ، وأضاف: في مباراتنا الأولى أمام الهند قدمنا مردوداً جيداً في شوط اللعب الأول، ولكن اختلفت الأمور بالشوط الثاني.