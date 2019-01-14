بيتزي يريح نجومه

المصدر: أبوظبي- علي الظاهري

يتدرب المنتخب السعودي اليوم، على ملعب استاد نادي الضباط بأبوظبي، استعداداً للجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم، بعدما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية تدريب أمس، والذي أجري في النادي الصحي في الفندق الذي تقيم فيه بعثة «الأخضر».

واكتفى المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان انطونيو بيتزي، بتمارين خفيفة للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب لبنان، أول من أمس، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين إحماء وقوة، وواصل ياسر الشهراني تمارينه الخاصة، واكتفى عمر هوساوي بتمارين منفردة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق. وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي ياسر الشهراني وعمر هوساوي بسبب الإصابة.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس مقر الإقامة في دبي متوجهة إلى العاصمة أبوظبي، وسيجري المنتخب السعودي تدريباته في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد نادي الضباط في أبوظبي.



دعوة



حرص قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة السعودي، على دعوة محمد بن عبدالله الباهلي أحد المشجعين السعوديين من كبار السن، لحضور المباراة المقبلة للأخضر الخميس المقبل تقديراً ووفاء لمساندته ومؤازرته للاعبين في المدرجات.