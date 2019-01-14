«الأخضر» يكتب تاريخاً جديداً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تشهد نهائيات كأس آسيا الحالية في الإمارات، سطوراً جديدة في كتاب تاريخ الكرة السعودية، بعد نجاح منتخبها بالتأهل إلى دور الـ16 لنسخة 2019، بعد الفوز على المنتخب اللبناني بهدفين نظيفين أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من البطولة.

نجح المنتخب السعودي، في تجاوز دور المجموعات أول من أمس، للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته العشر في البطولة القارية، محققاً نسبة نجاح كبيرة، وفي ست مرات منها، نجح في الوصول إلى المباراة النهائية، وتوجت السعودية بطلة 3 مرات، وحلت مثلها وصيفة لكأس آسيا.

تمكن «الأخضر» من تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركته الأولى بنسخة عام 1984 وحقق اللقب، ثم حقق اللقب مرتين أيضاً عامي 1988 و1996، وحل وصيفاً لليابان عامي 1992 و2000، ووصيفاً للعراق في 2007.

تمكن «الأخضر» من تجاوز الدور الأول للنسخة الحالية، بانتصارين متتاليين على حساب كوريا الشمالية ولبنان، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها «الأخضر» في أول مباراتين له بكأس آسيا منذ 1996، وهو العام الذي شهد تتويجه باللقب آخر مرة.