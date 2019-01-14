غرور جرادي يقصيه!

المصدر: دبي-علي الظاهري

الغرور مقبرة اللاعب.. مقولة ترجمها موقف لاعب لبنان باسل جرادي، الذي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية مساء أمس، ما أدى إلى إقصائه نهائياً عن تشكيلة «الأرز» بقرار من المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، الذي فضل إبعاده عن القائمة المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، وفق ما صرح به قائد لبنان حسن معتوق بعد المباراة التي انتهت لصالح السعودية بهدفين مقابل لا شيء.

وأبدى معتوق أسفه حيال تصرف زميله. وقال إن باسل ارتكب خطأ كبيراً حيث خاض منتخب لبنان التصفيات وتأهل من دونه، ولكن المدرب استدعاه لخوض البطولة ودفع به ضمن التشكيلة الأساسية، وكان من الواجب تقدير ومراعاة خطوة الجهاز الفني. وكشف معتوق أنه في معسكر البحرين حصلت بعض الأشياء وحاول التحدث معه شخصياً، وحدثت المفاجأة يوم المباراة الأخيرة بأنه أرسل رسالة للمدرب وقد عرف بها اللاعبون، كانت مزعجة ومهينة للاعبين والمدرب، قال فيها إنه لن يجلس بديلاً مع هكذا مجموعة من اللاعبين، ولم يكن يرغب في أن يكون بديلاً.

يذكر أن اللاعب جرادي يخوض تجربة احترافية أوروبية، حيث انتقل مطلع الموسم من سترومغودسيت النروجي إلى هايدوك سبليت الكرواتي، لكن مشاركته مع لبنان تأخرت في ظل تقارير حول رغبته في اللعب مع منتخب الدنمارك الأول بعد تمثيله في مختلف فئاته العمرية.