كأس آسيا سوق شتوية للاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنتعش حركة السوق الشتوي لانتقالات وقيد اللاعبين الحالية في أغلب دوريات العالم، وتتوافق تلك السوق مع استضافة الإمارات لكأس آسيا، ثاني أكبر بطولة قارية، والتي تشهد مشاركة 552 لاعباً يمثلون 24 منتخباً، وبالتالي، أصبحت أرضاً خصبة للعثور على المواهب الكروية في تلك الفترة الصعبة من الموسم. أولى الصفقات التي تم حسمها خلال كأس آسيا 2019، تعاقد الهلال السعودي مع المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك (24 عاماً)، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، قادماً من نادي رد ستار بلغراد الصربي، والذي شارك معه اللاعب في 33 مباراة.

ومن المقرر أن ينضم ديجينيك للهلال عقب نهاية المشوار الأسترالي في كأس آسيا. ومن اللاعبين الذين تحوم حولهم أنباء عن انتقالهم لخوض مرحلة جديدة في حياتهم عقب نهائيات كأس آسيا 2019، المدافع السوري أحمد الصالح، والذي تؤكد الأنباء أن الأهلي المصري، حسم بالفعل صفقة التعاقد معه، بدون الكشف عن تفاصيل أخرى، مع العلم بأن اللاعب السوري يعامل في الدوري المصري معاملة المصريين.