«أمنية» تُحقّق أمنية أطفال بحضور مباراة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أول من أمس أمنية أحد أطفالها في حضور مباراة اليمن والعراق ضمن نهائيات كأس آسيا 2019. والتقى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال حضوره المباراة ضمن منافسات بطولة آسيا 2019، وفد مؤسسة تحقيق أمنية حيث تبادل سموه مع الأطفال الأحاديث الودية وتوقعاتهم للمباراة وكان لقاؤه مع الأطفال له صدى إيجابي في نفوسهم، وكان الوفد قد حضر برفقة فريق عمل المؤسسة إلى إمارة الشارقة للاستمتاع بحضور المباراة التي أقيمت على ملعب «نادي الشارقة».