إمارات التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

التقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» المشجع الهندي رزاق اوسان كوناث الذي رفع خلال مباراة منتخبنا أمام المنتخب الهندي لافتة مكتوب عليها «جنسيتي هندي وقلبي إماراتي». وأشاد أثناء لقائه المشجع الهندي رزاق بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس بتشجيعه الحضاري وحبه الكبير للإمارات، مؤكداً أن تشجيع الجاليات للإمارات في بطولة كأس آسيا» يعكس صورة من مشاهد وطن التسامح. وقدم الرميثي درع مجلس أبوظبي الرياضي للمشجع رزاق، تقديراً وتكريماً لحبه للإمارات والصورة الحضارية في تشجيعه.