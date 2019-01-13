اليابان تهزم عُمان وتتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا

المصدر: د ب ا

حجز المنتخب الياباني لكرة القدم مقعده في دور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات وذلك بتغلبه على المنتخب العماني 1 / صفر "الأحد" في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

ويدين اليابان بالفضل في هذا الفوز للاعبه جينكي هاراجوتشي ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

ورفع اليابان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أوزبكستان مع تركمنستان التي تقام في وقت لاحق من اليوم ، وظل المنتخب العماني بلا نقاط في قاع الترتيب.

وبات المنتخب الياباني تاسع المتأهلين لدور الستة عشر بغض النظر عن بقية النتائج المتبقية في دور المجموعات، خاصة وأنه تحت أسوأ الظروف سيتأهل كواحد من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.