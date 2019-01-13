الماء سر غضب سيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدا الاستياء واضحاً على وجه المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو مدرب فيتنام بسبب عدم السماح للاعب «المحاربون الحمر» بالحصول على بعض الوقت لشرب الماء عقب انتهاء مباراة إيران وفيتنام والإصرار على التوجه إلى إجراء مقابلة تليفزيونية بعد اللقاء مباشرة.

ودخل سيو في شجار مع أحد منظمي المباراة التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية بعد أن أصر على توجه أحد اللاعبين لإجراء المقابلة التليفزيونية إلا أن المدرب طلب من المنظم منح اللاعب فرصة لشرب الماء بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال المباراة ما أدى إلى استيائه ودخوله في مشادة مع مسؤول المباراة.