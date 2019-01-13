عيسى هلال: الانسجام يميِّز «مجموعة الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أرجع عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة، دقة التنظيم في المباريات التي تقام في مجموعة الشارقة لفريق العمل الواحد حيث لا يشعر أحد بمنصبه أو مهامه، فكل شخص يكمل عمل الآخر. وقال هلال في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: السر الوحيد لتميز العمل في المجموعة هو الانسجام بين الجميع ابتداء من الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس المجموعة مروراً بجميع اللجان والأعضاء وفريق المتطوعين، وكل شخص كان يعرف مهامه منذ وقت طويل وعندما بدأت البطولة سارت الأمور كما يجب. وأضاف هلال: كنا فخورون بحديث اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة العليا للبطولة عند زيارته وحضوره المباراة الأولى بين سوريا وفلسطين، وكان إعجابه بمستوى العمل ودقة التنظيم شهادة غالية لكل العاملين في المجموعة، فأي نجاح في الشارقة نعده جزءاً من تميز الإمارات.

وأكد هلال أن فريق العمل في الشارقة يضم مجموعة من أصحاب الخبرات والشباب، وجميعهم قدم مستوى مميزاً في المهام التي أوكلت له بشهادة المسؤولين في لجان الاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى أن إدارة المجموعة حرصت منذ وقت مبكر قبل البطولة على تدريب الشباب من المتطوعين. وعبر هلال عن فخرهم بما سمعوه من الإعلاميين ضيوف البطولة في ما يخص التجهيزات.