81.33 % توقعوا عاصفة «تفنيش» مدربين

المصدر: دبي-علي شدهان

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توقع 81.33% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، حدوث عاصفة «تفنيش» للمدربين في بطولة الأمم الآسيوية ، فيما يرى 18.66% خلاف ذلك. وطرحت البيان على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل تتوقع تصاعداً في ظاهرة تفنيش المدربين في كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 85% اجمعوا على أن الظاهرة في طريقها للتصاعد ، فيما يرى 15% العكس، بينما يرى 83% عبر «تويتر» أن هناك «تفنيشات» كثيرة قادمة، في مقابل 17% خلاف ذلك، بينما توقع 76% من المستطلعين عبر «فيسبوك» تصاعد الظاهرة، في مقابل 24% يرون عكس ذلك.