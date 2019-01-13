مغردون يشيدون بالتنظيم: شكراً يا إمارات

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

شهدت ساحة شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أول أمس إشادات واسعة من قبل المتابعين لمنافسات كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الإمارات بتنظيم البطولة، فبعد مرور ثمانية أيام على انطلاق الحدث القاري، ما زالت الردود الإيجابية التي تشيد بحسن الاستضافة والتنظيم تتوالى.

التغريدات المعجبة بسير الحدث القاري المهم لم تقتصر على جنسية معينة بل نالت إعجاب مختلف الجنسيات المتواجدة في المسابقة والتي حرصت على إبداء هذا الإعجاب من خلال تغريدة على «تويتر» أو نشر صورة لأحد مرافق البطولة.

والبداية مع المشجع اللبناني فادي برادا الذي حرص على نشر صورة على حسابه الشخصي وهو يرتدي علم بلاده في إحدى مباريات «رجال الأرز» وعلق على الصورة قائلاً: «شكراً لدولة الإمارات الحبيبة على أحلى تنظيم لكأس آسيا، لقد استمتعنا أمس بسحر وجمال ملعب هزاع بن زايد في العين».

تألق يتجدد

وغرد الإعلامي السعودي عبدالعزيز الشيهاني قائلاً: «تنظيم الإمارات الشقيقة كأس آسيا 2019 تألق يتجدد»، أما المغرد محمد المالكي فقال: أجواء كبيرة واحتفالات مميزة دائماً، والإمارات تبدع في تنظيم البطولات العالمية والقارية، تنظيم رائع من الإمارات واهتمام بكل التفاصيل في كأس أمم آسيا، دائماً عيال زايد يسعون إلى المجد، وفقكم الله.

فخر

وعلق المغرد محمد الشافعي قائلاً: تنظيم مشرف من جانب الإمارات لبطولة عريقة، كأس آسيا 2019، فخر لكل العرب وإلى الأمام دائماً. وقال محمد الجويد: «حتى الآن بطولة كأس آسيا ناجحة بكل المقاييس أثبتت الإمارات أنها قادرة على تنظيم أكبر وأعرق البطولات في العالم».

تحية وتقدير

وقالت ماي فتحي: «ملاعب مشرفة وتنظيم أكثر من رائع من الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم بطولة كأس آسيا، تحية تقدير واعتزاز للإمارات».

وقال منصور اليافعي: «كل الشكر للقائمين على تنظيم مباراة الفلبين والصين في استاد محمد بن زايد نجاح جديد يضاف إلى نجاحات القائمين والمنظمين لبطولة كأس آسيا، والشكر لجمهور المنتخبين على الحضور والالتزام، ١٦ ألفاً استمتعوا بالمباراة والفعاليات المصاحبة». وقالت المغردة رانيا سيد: «تنظيم مشرف من قبل الإمارات لبطولة عريقة كأس آسيا لكرة القدم، كل التقدير».