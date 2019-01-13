هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يعتبر مضمار «ميدان» العملاق، الذي تم افتتاحه عام 2010، إضافة جديدة ونقلة كبرى لتطور سباقاتنا نحو العالمية، حيث يشتمل المضمار على منصة رئيسة بطول 1.6 كلم تتسع لحوالي 60 ألف متفرج، كما يعد من أكبر وأطول مضامير السباقات ذات الأرضية الاصطناعية، إذ يصل طوله إلى ما يزيد على كيلومتر ونصف الكيلومتر، وعرضه إلى نحو 355 قدماً، وتبلغ المساحة المبنية من حوله قرابة الثلاثة ملايين و300 ألف قدم مربعة، ويحتوي على أكبر شاشة عرض في العالم، مثبتة على أرض المضمار، قبالة المنصة الرئيسة، التي يبلغ طولها 353 قدماً، بارتفاع 37 قدماً، وبمساحة تصل إلى 3061 قدماً مربعة، إذ تتيح المجال لمتابعي السباق من على المنصة الرئيسة، لمشاهدة سباقات الخيل ومتابعة التفاصيل.

«ميدان»، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 10 مليارات درهم، وتم بدء العمل فيه عام 2007، يحتوي على مواقف سيارات مصممة هندسياً على هيئة صقر، وتتسع لنحو 10 آلاف سيارة، وفندق «الميدان» ذي النجوم الخمس، الذي يشتمل على 290 غرفة، 95 منها تطل على المضمار، مع قناة مائية يبلغ طول واجهتها 2.7 كلم، وهو الأول من نوعه المشيد في مضمار لسباق الخيل، كما يضم مرافق ترفيهية، ومطاعم ومسرحاً للسينما والمقصورة الملكية، ومقصورات لكبار الشخصيات، وغيرها من المرافق الضرورية للمتفرجين، كما يضم متحفاً يتناسب مع تصميم مباني الميدان، الذي يضم العديد من الآثار العربية والإسلامية، التي تتناسب مع التصميم الحديث للمبنى.