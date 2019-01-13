خالد إسماعيل: روح قتالية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد خالد إسماعيل، لاعب منتخبنا الوطني والنصر سابقاً، أن الكرة الهندية تتميز بالروح القتالية، وأنه يتوقع أن يكون المنتخب الهندي من الفرق الجيدة في البطولات القارية المقبلة، مشيراً إلى أن مستواه بدأ يتحسّن شيئاً فشيئاً، عما كان عليه في السابق، وهو ما يؤكد أن هناك عملاً كبيراً في الدوري المحلي.

وصرح خالد إسماعيل، أن ظهور المنتخب الهندي بأداء متوسط، ولكنه متطور عما كان عليه، بفضل الأسلوب الذي لعب به المدرب الإنجليزي ستيفن كونستانتين، والذي يعتمد على غلق المساحات ودفاع المنطقة، وقال: الواضح أن الكرة الهندية بدأت تتطور، وأتوقع أن يكون المنتخب الهندي من المنتخبات الجيدة في القارة الآسيوية، خصوصاً أنه يملك المواهب، ولكن لا أتوقع أن يصل إلى مستوى المنافسة على اللقب، هناك منتخبات أكثر خبرة ومتمرّسة أكثر منه. كما أوضح لاعب منتخبنا السابق، أن الدوري الهندي بدأ يخطف الأنظار إليه في السنوات الأخيرة، لاستقطابه لاعبين كباراً في العالم.