الكلمة للهند خلال 10 سنوات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد ألاريك غوميز، صحفي هندي بجريدة «غلف نيوز» أن كرة القدم تعيش طفرة في الهند وأنها تسير بثبات نحو استعادة مجدها بفضل الجهود التي تبذل في السنوات الأخيرة، مبيناً أن الكلمة ستكون للهند في 10 سنوات أو حتى أقل، كما أشار إلى أن إطلاق الدوري الممتاز في 2013 واستقطاب كبار النجوم غير نظرة العالم لكرة القدم الهندية، وقال: هناك سياسة واضحة لدعم اللعبة من خلال الاستثمار وتطوير قدرات اللاعبين عبر توفير عامل الاحتكاك لهم بلاعبين كبار أو إرسالهم لمعايشة تجارب الأندية في البرازيل.

وأضاف: المستوى الجيد للهند في بطولة آسيا الحالية، لم يكن صدفة بل ثمرة عمل وتخطيط ومهما كانت النتائج في هذه البطولة نحن فخورون.

وأوضح غوميز أن برنامج تطوير الكرة في الهند يرتكز على تحويل الدوري المحلي إلى قوة ضاربة قارياً والاهتمام باللاعبين الصغــــار، مشيراً إلى أنه تم رفع عدد أندية الدوري الممتاز من 8 إلى 10 وفتح شراء الأندية أمام رجال الأعمال حتى من خارج الهند، إضافة إلى استقطاب أفضل المدربين والنجوم.