قفزة في تصنيف "فيفا"

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يحتل المنتخب الهندي المركز الـ 97 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متقدماً 89 مركزاً عما كان عليه في سبتمبر 2015، وهو ما يؤكد الدور المهم الذي لعبه الدوري الممتاز الهندي، في تطوير أداء المنتخب، ومن المتوقع أن يحقق المنتخب الهندي قفزة كبيرة في التصنيف، في حال نجح في العبور إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم آسيا.

وخاض المنتخب الهندي أول مباراة له، بعد انضمامه لـ «فيفا»، في 31 يوليو 1948، وجمعته مع المنتخب الفرنسي في لندن، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

شارك المنتخب الهندي 4 مرات في نهائيات كأس أمم آسيا في 1964، وانتظر 20 عاماً للظهور للمرة الثانية في نهائيات 1984، ثم ظهر في 2011، وأخيراً بالإمارات.

يضم الدوري الممتاز الهندي، الذي انطلقت نسخته الأولى في 2013، عشرة أندية، هي بنغالو، مومباي سيتي، جوا، جامشيدبور، نورث ايست، أتلتيكو كولكاتا، كيرلا، دلهي، تشيناين.