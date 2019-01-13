آسيا 2019.. خطوة نحو المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعد الهند المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بمثابة خطوة أولى لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 عطفاً على تطور الساحرة المستديرة في الهند حسب آراء شريحة عريضة من المهتمين بالشأن الرياضي ووسائل الإعلام في الهند.

ويترجم تصاعد مستوى الكرة الهندية، العروض المميزة لـ«النمور الزرقاء» في كأس أمم آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات للمرة الثانية، وذلك عبر تحقيق فوز عريض برباعية في مرمى تايلند مقابل هدف في أولى مبارياته على المسرح القاري والمستوى المميز لهم أمام الأبيض الإماراتي في الجولة الثانية.

وكان مشروع وحلم الوصول إلى مونديال 2026 حديث بعض وسائل الإعلام الهندية في الأيام الماضية، إذ نشرت صحيفة «INDIA TODAY» تقريراً عن مشاركة منتخب بلادها في البطولة الآسيوية الحالية تحت عنوان «الهند تلعب في كأس آسيا 2019 بأحلام مونديال 2026»، مشيرة في طرحها إلى أن الهند تتطلع إلى استثمار المشاركة الآسيوية في بناء منتخب قادر على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

فيما ذكر موقع «جول» أن حلم بلوغ المونديال ليس مستحيلاً وخاصة بعد أن طرأت بعض المستجدات على البطولة عبر رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، ما يحتم على الهند البدء بعملية التخطيط للمشاركة في نهائيات مونديال 2026.

نجح المنتخب الهندي في تسجيل رقم جديد بالنسبة له خلال المشاركات في كأس أمم آسيا، حيث حقق أكبر انتصار في تاريخه على حساب تايلند في الجولة الأولى، وشهد منتخب الهند وجود بعض العناصر المميزة مثل المهاجم سينيل شيتري الذي سبق له المشاركة في نهائيات أمم آسيا 2011، كما كسب ضربة البداية هو الأول للهند منذ نسخة عام 1964 حينما تغلبت على هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.