الهند على خطى اليابان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد عبدالمجيد النمر مدرب فريق تحت 21 لكرة القدم في نادي الشارقة، أن الكرة الهندية، أثبتت تطورها وتحسن مستواها، حيث تبنت الهند ملف مشروع تطوير الكرة، وتسعى إلى جني ثمار العمل الذي بدأ قبل نحو 10 سنوات في المستقبل، وهي تمضي على خطى اليابان.

وقال النمر إنه تولى تدريب منتخب الناشئين في نهائيات كأس آسيا 2016، التي استضافتها مدينة غوا، وكشفت له زيارة الهند في تلك المهمة، مدى التطور الذي تعيشه الكرة الهندية، رغم التحديات والصعوبات، أبرزها ضعف البنية التحتية، إلا أن الإصرار القوي والعزيمة الواضحة، وراء تصاعد مستوى الكرة الهندية. وكشف النمر أن الهند تعاني من سوء أحوال الطقس في معظم الفترات من السنة، ما أجبر بعض الأندية والمنتخبات على خوض المعسكرات لمدة طويلة خارج أرضهم، وفق ما ذكر له أحد المدربين الإنجليز في منتخبات المراحل السنية بالهند، مضيفاً أنه شاهد مواصفات فنية مميزة لدى اللاعبين الهنود، أثناء نهائيات كأس آسيا للناشئين.