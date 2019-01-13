آل فتيل يكسب ثقة بيتزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عوّض اللاعب محمد آل فتيل مكان زميله عمر هوساوي في المباراة الثانية على التوالي، وفضّل الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر السعودي الدفع بآل فتيل في اللقاء الآسيوي الثاني للمنتخب السعودي، وذلك بعد تألق اللاعب وإثبات جدارته في المباراة السابقة أمام منتخب كوريا الشمالية، عبر إحرازه هدفاً، والإسهام في صناعة أهداف، مما قاد إلى الفوز برباعية قاسية في مرمى كوريا، ليكسب اللاعب ثقة مدربه. وشهدت مباراة، أمس، غياب ياسر الشهراني إلى جانب عمر هوساوي . وتعتبر مشاركة محمد آل فتيل (27 عاماً) هي الأولى للاعب في المحفل القاري.