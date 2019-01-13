بيتزي: أوقفنا خطورة حسن معتوق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16 لكأس أمم آسيا عقب الفوز على لبنان، مشيراً إلى أن اللقاء اتسم بالصعوبة، وحاولنا فرض أسلوبنا على المنتخب اللبناني ونجحنا في ذلك، بالرغم من الضغط الذي تعرضنا له في الشوط الأول، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهات خاصة للمدافعين لإيقاف خطورة حسن معتوق الذي يتميز بالقوة والضربات الرأسية، وهو اللاعب الوحيد الذي مثّل خطورة بالنسبة إليهم.

وقال: «سيطرنا على المباراة تقريباً بكاملها، خصوصاً في الشوط الثاني، وأرهقنا الخصم، وفقدوا بعض جهودهم البدنية، وسيطرنا على المساحات كاملة، وأعتقد أننا سنسيطر بالشكل نفسه في اللقاء المقبل».

وأضاف: «التزم اللاعبون بالخطة، وتميزوا بالتركيز العالي، وكل لاعبينا قدّم واجبه بشكل جيد، ونسعى للحفاظ على ياسر الشهراني، وبديله قدم المستوى نفسه، وبعض اللاعبين لم يشاركوا بسبب الإصابة، لكن لدينا البدلاء الجاهزون، ولدينا الخيارات.