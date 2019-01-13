رادولوفيتش: أرشح «الأخضر» للقب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المونتنيغري ميودراج رادولوفيتش مدرب المنتخب اللبناني، أن فوز المنتخب السعودي مستحق لكن خاب أملي لضياع فرصتين في الشوط الأول، وعلينا أن نتذكر أن لبنان يشارك في كأس آسيا بعد فترة غياب دامت 19 سنة، وهناك فارق واضح بين الفريقين.

وقال:«أنا واقعي لقد جئنا ونحارب للفوز بالمركز الثالث للتأهل، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي مرشح بقوة للفوز بالبطولة، وأتمنى لهم التوفيق، فلديهم لاعبون ذوو خبرة، ومن جانبنا لم نستغل فرصنا، وعلى لبنان التعلم من هذه المباريات، لكني مستاء من عدم استغلال الفرصتين، وفي النهاية فإن جودة اللاعبين هي من توجد الفارق.

وقال: لقد شاهدت أداء المنتخب السعودي في كأس العالم، فهم فريق جيد ومن المهم جداً أن نرتاح وأن نحقق الفوز أمام كوريا الشمالية، والثلاث نقاط كفيلة بتأهلنا لدور الـ 16.

وتابع: لقد قمت بإجراء بعض التبديلات لإنعاش الفريق وهناك بعض العناصر غابت بسبب الإصابة.