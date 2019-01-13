حارب: الفرصة أمام الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد بدر حارب لاعب المنتخب الوطني والوصل السابق ومسؤول الفعاليات بكأس أمم آسيا، أن فرص «الأبيض» كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره التايلاندي في مواجهة الفريقين غداً، في آخر مباريات دوري المجموعات، بعد أن خرج اللاعبون من الضغوط التي لازمتهم الفترة الماضية إثر التعادل مع البحرين في اللقاء الافتتاحي.

وقال: «الفرصة سانحة لمنتخبنا لتأكيد صدارته للمجموعة الأولى بعبور تايلاند خصوصاً وأن «الأبيض» يتفوق بعاملي الأرض والجمهور، وعلى اللاعبين الحذر وتقديم أداء خالٍ من المبالغة، حيث نتطلع إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة في مشوار «الأبيض» في الفترة الحالية، لاسيما وأنها الفرصة الأخيرة لمنتخبنا الذي ينهي دور المجموعات ويتطلع للتأهل لدور الـ16.

وأضاف: «لا بد وأن يتحلى اللاعبون بثقافة الفوز والثقة بالنفس، خصوصاً وأن هناك عناصر تمتلك القدرة على تقديم مردود إيجابي مثل علي مبخوت وخلفان مبارك وخالد عيسى».

واختتم بالقول: «من الجيد أن يحافظ منتخبنا على شباكه نظيفة حتى الآن».