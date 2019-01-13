ابن نخيرات: نعمل كفريق واحد

أكد حمد بن نخيرات العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس مجموعة العين، أن العمل في اللجنة المنظمة للبطولة يتأسس على مفهوم الفريق الواحد بمختلف المجموعات، موضحاً: كل حدث رياضي مهم في دولتنا الحبيبة يمثل تحديات جديدة في المنافسة على بلوغ أعلى مؤشرات علامات النجاح، وخصوصاً أن جميع البطولات التي تستضيفها الإمارات ظلت ترتبط بإنجازات كبيرة وتنظيم متميز يجسد معاني الإبداع ويواكب علامات النجاح والتطور.

وعن الحضور الجماهيري للمباريات التي تقام بمدينة العين، أوضح العامري أن معدل الحضور الجماهيري ووفق الأرقام إيجابي إلى حد كبير، ونحن دائماً نحرص على الاعتماد على الجماهير الحقيقية للمنتخبات المشاركة بأن نوفر لهم التسهيلات اللازمة، بداية من الوصول إلى الملعب بطريقة سلسة، وتوفير أماكن الإقامة، وبحمد لله فمعدل الحضور إيجابي إذ لا توجد هناك مباريات معدل حضورها من الجماهير أقل من 50% من سعة الملعب، وبعض المباريات وصلنا فيها لمرحلة أن نوفر للجماهير شاشات كبيرة خارج الملعب لأجل متابعة مباريات منتخبات بلادهم، وأتوقع أنه كلما تقدمت البطولة نحو الأدوار الحاسمة تضاعف عدد الحضور الجماهيري.