الجماهير اللبنانية تشكر الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدمت الجماهير اللبنانية بالشكر إلى الإمارات على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لمباريات نهائيات كأس أمم آسيا المقامة حالياً على ملاعب أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وقال جميل برجاوي إنه جاء من بيروت لتشجيع منتخب بلاده في البطولة، وإنه ممتن للإمارات على الاستقبال الرائع منذ الوصول إلى المطار حتى الدخول إلى الملعب، وأضاف: ما شاهدناه من حسن ضيافة وتنظيم رائع ليس غريباً على الإمارات وشعبها، ونشكر اللجنة المنظمة على الورود التي تعكس حفاوة الاستقبال وطيبة أهل الخليج.

وتمنى أحمد سرّيس النجاح للإمارات في استضافة البطولة، مشيراً إلى أن كل الجماهير اللبنانية المقيمة في الدولة أو القادمة من خارجها سعداء بحفاوة الاستقبال.