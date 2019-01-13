1000 باقة ورد في استاد راشد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استقبلت مجموعـة دبي جماهير مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا التي أقيمت مساء أول من أمس على استاد راشد بنادي شباب الأهلي وجماهير لقاء منتخبي السعودية ولبنان على استاد آل مكتوم أمس بالورود، حيث قامت المجموعة بتخصيص 500 باقة ورد للمباراة الأولى ومثلها للمباراة الثانية.

وقام مجموعة من المتطوعين وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية بتوزيع الورود عند بوابات الدخول إلى الملعب وعلى عدد من أصحاب الهمم في لقطة تبرز حسن الضيافة الإماراتية.

وقال العقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي إن المبادرة كانت بتوجيه من رئيس المجموعة سعيد حارب تزامناً مع عام التسامح ولإبراز حسن الضيافة والكرم الإماراتي.