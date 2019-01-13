استقبال 5 نجوم لمنتخبنا في العين

المصدر: دبي - العوضي النمر

استقبلت مجموعة العين في مونديال آسيا «الإمارات 2019» منتخبنا الوطني عند حضوره إلى العين استقبالاً حافلاً، لخوض آخر مباراة في دوري المجموعات أمام تايلاند المقرر إقامتها غداً الاثنين على ملعب هزاع بن زايد تحفة الملاعب الإماراتية، حيث أعد حمد بن نخيرات العامري رئيس المجموعة استقبال 5 نجوم لبعثة المنتخب فور وصولها إلى دار الزين.

وكانت الورود الحمراء حاضرة بقوة في حفل الاستقبال، الذي شهده عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام، ولم يتوقف الاستقبال على الترحيب الحار لأعضاء البعثة واللاعبين وأقامت مجموعة العين احتفالية زينت بقالب حلوى كبير عليه شعار اتحاد الكرة، وتم دعوة المدرب البرتو زاكيروني لتقطيع «القالب»، ومشاركة اللاعبين أفراحهم، حيث عمت أجواء الفرحة البعثة بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق بالفوز على الهند بهدفين سجلهما خلفان مبارك وعلي مبخوت.

وحرصت مجموعة العين على الاحتفاء بلاعبي الأبيض من أجل رفع معنوياتهم قبل المنافسات المهمة المقبلة، ولتخفيف الضغوط عليهم بعد موجة الانتقادات التي طالت اللاعبين والجهاز الفني بعد التعادل مع البحرين بهدف في مباراة الافتتاح، ومن أجل حث اللاعبين على تقديم جهد أكبر وتركيز عال خلال مباراة غد أمام تايلاند في آخر مباراة في دوري المجموعات.