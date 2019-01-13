بيم فيربيك: مواجهة أقوى منتخبات آسيا تحدٍ كبير

أبوظبي- البيان الرياضي

قال الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني إن مواجهة اليابان يفرض الكثير من التحديات على فريقه، لأن «الساموراي» من أقوى المنتخبات الآسيوية في السنوات الماضية.

وأضاف: يمتلكون لاعبين مميزين ولديهم خبرات طويلة بالمشاركة في كأس أمم آسيا، وأعرف أن لديهم تغييرات على مستوى اللاعبين، لقد تم دراستهم جيداً من خلال الفيديوهات الخاصة، ومتابعتي بشكل عام للكرة اليابانية.

وعن معرفته بالكرة اليابانية عطفاً على قيادته لبعض الفرق في الدوري الياباني قال تغير الأمر كثيراً حيث إن المشاركة الأخيرة لي كانت عام 2003، لقد مضى وقت طويل، لكن مازلت أتابع الكرة اليابانية، فهم يمتلكون حوافز كثيرة في الكرة الآسيوية، وتقدموا بشكل هائل خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه من الجيد أن تلعب ضد فريق بحجم اليابان، لأنه سيعود بالنفع على الكرة العمانية، ونحن جاهزون لهذه المواجهة، لأن خسارتنا أمام أوزبكستان، تحتم علينا، تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل إلى دور الـ 16.

وأضاف: صرحت سابقاً إنني في احتياج إلى 23 لاعباً وليس فقط 11 أساسياً، ومن حسن الحظ أن لدي خيارات متعددة من اللاعبين. من ناحيته قال هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني إن فرص مشاركة شيوتاني محترف العين كبيرة، ومشيراً إلى أن شيوتاني يمتلك قدرات بدنية جيدة ولديه مهارة عالية، ويجيد اللعب في الدفاع والوسط، ولديه هذه المرونة، وأعتقد انه قد حسن من قدراته مع العين. وعن مواجهة عمان قال يتميز الخصم بالسرعة، وإمكانية الاحتفاظ بالكرة، ولذلك يصعب الفوز عليه، وعلينا أن نكون حذرين في الدفاع، ونتحرك ككتلة واحدة في الدفاع والهجوم.