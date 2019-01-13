اهتمام إعلامي واسع

المصدر: دبي- علي الظاهري

حظيت مباراة منتخبي السعودية ولبنان باهتمام إعلامي واسع من مختلف وسائل الإعلام العربية والآسيوية المتواجدة في البطولة.

وشهد المركز الإعلامي حضوراً كبيراً يعتبر هو الأعلى منذ افتتاح المركز باستاد آل مكتوم مع بداية انطلاقة البطولة القارية.

ومن أبرز وسائل الإعلام التي تواجدت صحيفة الشرق الأوسط والرأي الأردنية والوطن السعودية وغيرها من الصحف الرياضية العربية، إلى جانب صحفنا المحلية.

وقال الصحفي علي القطان من صحيفة الشرق الأوسط، إنه حضر 5 بطولات آسيوية، وتعتبر المراكز الإعلامية في هذه النسخة هي الأفضل.