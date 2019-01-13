نيستروف: إنجاز الحضري فخر للحراس

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

وصف حارس مرمى أوزبكستان المخضرم، إينياتي نيستروف، النسخة الحالية من كأس أمم آسيا، بأنها نسخة الأبطال والمفاجآت، ونسخة غير عادية في كل شيء، سواء على مستوى عدد الفرق المشاركة فيها، ومستوى الجاهزية والتحضيرات لكافة فرق المجموعات الست، وهو الأمر الذي يجعل التكهن بنتائج دور المجموعة أمر بالغ الصعوبة، ومعقداً للغاية، فما بالك في التكهن بمن يفوز بلقبها.

وكشف نيستروف عن معرفته وصداقته بحارس المنتخب المصري عصام الحضري، الذي حقق رقماً قياسياً عالمياً في مونديال روسيا الأخير، وشارك في المونديال في عمر الـ 44، وهو إنجاز يفخر به كل حراس المرمى، ويؤكد أنهم قادرون على العطاء، مهما بلغ بهم العمر.

وأعرب نيستروف عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه النسخة، وتسجيله رقماً قياسياً في عدد المشاركات في نهائيات آسيا، حيث وصل إلى المشاركة الخامسة، وبات الحارس المخضرم الأول، أو اللاعب المخضرم الأول الموجود في هذه البطولة، وهو ما يضاعف من مسؤولياته تجاه زملائه اللاعبين، خاصة الذين يشاركون في النهائيات للمرة الأولى في تاريخهم، ويحتم عليه أن ينقل تراكم خبرات مشاركاته الطويلة في الملاعب لهم.