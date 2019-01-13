طيران الإمارات تحلق في أجواء الكأس

المصدر: دبي - خالد المهيري

انطلاقاً من التزامها الدائم والثابت نحو الرعاية الرياضية، تواصل طيران الإمارات دعم مجموعة من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، والفرق الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم منذ أكثر من 25 عاماً.

وتعود بدايات هذه الرعاية إلى عام 1987، أي بعد سنتين فقط من بدء نشاطها حول العالم. واليوم، فإن طيران الإمارات ترتبط مع بعض من أهم وأكبر البطولات والأحداث الرياضية عبر قارات العالم الست، التي تخدمها الناقلة برحلات من دون توقف انطلاقاً من دبي.

وترتبط طيران الإمارات بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ العام 2002، بالإضافة إلى حقوق الرعاية في جميع بطولات الاتحاد الآسيوي، وعدد من الفعاليات على مستوى السيدات والشباب. وتتواجد الشركة بقوة في بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة على أرض الدولة، عبر إبراز علامتها التجارية خلال المباريات، كما ستستخدم طيران الإمارات فرصاً لإطلاق حملات إعلانية، وستحصل على فرص ترويجية وحقوق ضيافة خلال المباريات.

إعلام رقمي

وسوف تستفيد الناقلة أيضاً من حقوق الإعلام الرقمي والاجتماعي على منصات البطولة، كما سيكون لها حضور بارز في المباراة النهائية وتقديم الكأس البطولة الغالية. كما أطلقت طيران الإمارات مبادرات عدة لتشجيع الجاليات لدعم فرقها الوطنية طوال فترة إقامة منافسات البطولة على مدى أربعة أسابيع. وقامت طيران الإمارات، بنقل كأس البطولة إلى دبي من طوكيو عبر هونج كونج على الرحلة «ئي كيه 383».