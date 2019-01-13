السومة يفقد شارة القيادة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قرر الجهاز الفني للمنتخب السوري، بقيادة المدرب الجديد فجر إبراهيم، سحب شارة القيادة من اللاعب عمر السومة، ومنحها للمدافع أحمد الصالح، في المباراة المقبلة أمام منتخب أستراليا، بعدما تولى السومة قيادة الفريق في مباراتي فلسطين والأردن. في حين، ينتظر أن تشهد صفوف المنتخب السوري الكثير من التغييرات خلال المواجهة المقبلة، مع تولي فجر لمسؤولية الفريق، خلفاً للمدرب الألماني بيرند ستينغ، والذي تمت إقالته من منصبه، عقب التعادل السلبي مع فلسطين، والخسارة من الأردن بهدفين نظيفين.

يتوقع أن يعود اللاعبون يوسف قلفا وعمرو الميداني ومحمود المواس، إلى التشكيلة الأساسية، أمام أستراليا، وهي المباراة التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المنتخبين.