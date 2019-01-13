نجوم الإعلام مع قافلة المتطوعين

المصدر: الشارقة - العوضي النمر

تشهد مجموعة الشارقة، تواجد عدد من مشاهير الإعلام في الإمارة الباسمة، مثل عامر الغيثي مدير البرامج في قناة الشارقة الرياضية، وعادل الحمادي المنسق الإعلامي لنادي الشارقة، وعبدالله بني ياس الصحافي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، واللاعب الدولي السابق لمنتخبنا الوطني جاسم الدوخي، جميعهم قاموا بالتطوع من أجل تسهيل مهمة رجال الإعلام المشاركين في تغطية منافسات نهائيات آسيا.

مجموعة الشارقة تقدم خدمة إعلامية متميزة لرجال مهنة البحث عن المتاعب في القارة الصفراء، من خلال مركز إعلامي يستوعب 170 صحافياً، متوافر به شبكة لاسلكية على أعلى مستوى واستراحة لالتقاط الأنفاس.