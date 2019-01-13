«جيمس بوند» يخترق تدريبات اليابان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

ذكرت تقارير إعلامية يابانية أن شخصاً مجهول الهوية تحايل على المنظمين والمشرفين على تدريبات المنتخب الياباني، ونجح في التواجد خلال الحصة التدريبية للمنتخب الياباني أول من أمس، الذي أجرى مرانه الرئيس على أحد الملاعب الفرعية لنادي الضباط في أبوظبي.

وقالت الصحيفة الرياضية «هوتشي سبورت» إن شخصاً مجهولاً تواجد خلال التمرين المغلق للمنتخب الياباني وهو التكتيكي الفني قبل نظيره العماني اليوم، وقد أطلقت عليه الصحيفة «جيمس بوند».

وأضافت: شخص يرتدي قميصاً أسود ويحدق في الأرض. قد التقط صورة من زاوية المقعد الرسمي، وركز اهتمامه على اللاعبين اليابانيين، وطريقة تحركهم، وعندما لاحظ المسؤولون تواجده، استدعوا الأمن، وتم التحقيق معه، وقد استطاع أحد المصورين اليابانيين التقاط صورة له.

وتظهر الصحيفة الهدف من اختراق تدريبات الفريق الياباني ومعرفة خططه، إلى هاجس الخصوم، بجمع معلومات بأي طريقة، عن اليابان أبرز المرشحين للحصول على لقب البطولة.